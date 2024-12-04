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Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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Masterchef'te dün akşam eleme adayları kim olduğu ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandığı seyirciler tarafından merak ediliyor. 3 Aralık Salı günü TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması yoğun ilgiyle takip ediliyor. Peki, Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef'te dün akşam dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve potaya kimlerin girdiği araştırılıyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması Masterchef'te dün akşam eleme adayları belirlendi. Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında dün akşam yayınlanan bölümde kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emre oldu.

Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DÜN AKŞAM ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta eleme adayı Şirin oldu.

Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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