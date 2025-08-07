MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu 6 Ağustos Çarşamba?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu 6 Ağustos Çarşamba?
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MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için ilk düello heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım, 'Tulumba Tatlısı' konseptiyle haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için yarışacak. Tezgah başına geçen takımlar, tatlı konseptiyle düelloya hazırlanıyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sona erdi. En başarılı tabağı yapan takım, puan üstünlüğü ile dokunulmazlığı kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirlemek zorunda kaldı. 6 Ağustos Çarşamba gecesi dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. MasterChef eleme adayı kim oldu 6 Ağustos Çarşamba?

MAVİ TAKIM– KIRMIZI TAKIM KADROLARINDA KİMLER VAR?

Mavi Takım : Gizem (K), Çağatay, İrem, İhsan, Merve, Eylül, Sercan, Cansu, Özkan, Tunahan...

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu 6 Ağustos Çarşamba?

Kırmızı Takım : İlhan (K), Hakan, Sezer, Furkan, Ayten, Onur, Çağlar, Hilal, Ayla, Sümeyye

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu 6 Ağustos Çarşamba?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'te gecenin bireysel dokunulmazlığını kazanan Özkan oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu 6 Ağustos Çarşamba?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

1. eleme adayı : Tunahan

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu 6 Ağustos Çarşamba?

2. eleme adayı: Merve

3. eleme adayı : Cansu

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu 6 Ağustos Çarşamba?

4. eleme adayı: İrem

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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