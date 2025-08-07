MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu 6 Ağustos Çarşamba?

Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sona erdi. En başarılı tabağı yapan takım, puan üstünlüğü ile dokunulmazlığı kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirlemek zorunda kaldı. 6 Ağustos Çarşamba gecesi dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. MasterChef eleme adayı kim oldu 6 Ağustos Çarşamba?

MAVİ TAKIM– KIRMIZI TAKIM KADROLARINDA KİMLER VAR?

Mavi Takım : Gizem (K), Çağatay, İrem, İhsan, Merve, Eylül, Sercan, Cansu, Özkan, Tunahan...

Kırmızı Takım : İlhan (K), Hakan, Sezer, Furkan, Ayten, Onur, Çağlar, Hilal, Ayla, Sümeyye

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'te gecenin bireysel dokunulmazlığını kazanan Özkan oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

1. eleme adayı : Tunahan

2. eleme adayı: Merve

3. eleme adayı : Cansu

4. eleme adayı: İrem