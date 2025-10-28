MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 27 Ekim eleme adayları kimler oldu?

Takımların belli olmasının ardından MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, konuk şef Kim Jin Chul'un menüsünde yer alan özel lezzetleri hazırlamak için zamanla yarıştı. Nefes kesen mücadele sonunda hangi takım dokunulmazlığı kazandı, bireysel dokunulmazlık sonrası eleme potasına kimler girdi? İşte 27 Ekim MasterChef dokunulmazlık sonucu ve eleme adaylarıyla ilgili detaylar…

1. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 27 Ekim Pazartesi akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunuyla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in önderliğinde Mavi ve Kırmızı takımlar, haftanın ilk avantajını elde etmek ve takım arkadaşlarını eleme potasından uzak tutmak için tüm yeteneklerini sergiledi. Gecenin sonunda herkesin merak ettiği soru ise aynıydı: Dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme potasına kim girdi?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KORE RÜZGARI ESTİ

Bu haftaki dokunulmazlık oyununa, Kore mutfağının usta ismi Şef Kim Jin Chul konuk oldu. Yarışmacılardan, şefin kendi restoran menüsünde yer alan özel Kore lezzetlerini en iyi şekilde hazırlamaları istendi. Menüde şu yemekler yer aldı:

1. Haemul Pajeon (Deniz ürünlü krep)

2. Korean Fried Chicken

3. Honey Mustard Sos

4. Korean Fried Chicken Sweet & Spicy

5. Japchae (Sebzeli şehriye)

6. Gilgeori Toast (Kore usulü tost)

7. Bulgogi Kimbap

8. Veggi Kimbap

Yarışmacılar, bu zengin menüyü şeflerin beğenisine sunmak için zamanla yarıştı.

GECENİN KAZANANI BELLİ OLDU

Şeflerin tadımı ve değerlendirmesinin ardından heyecan doruğa çıktı. Gecenin sonunda, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece kırmızı takım haftaya moralli başlarken, mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, içlerinden bir yarışmacıyı eleme potasına gönderecek. Eleme adayı, bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım oylaması sonucunda belirlenecek. Eleme adayı açıklandığında detaylar haberimize eklenecektir.