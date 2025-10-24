MasterChef dokunulmazlık oyunun kim kazandı, 7. eleme adayı kim oldu?

Haftanın son dokunulmazlık mücadelesi 24 Ekim 2025 Cuma akşamı ekranlara geldi. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıyasıya rekabetin damga vurduğu bölümde, hem dokunulmazlığı kazanan ekip hem de eleme potasına giden yedinci yarışmacı belli oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri ise " Masterchef'te bu hafta dokunulmazlığı kim aldı, 7. eleme adayı kim seçildi?" sorularının yanıtını araştırıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı. Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, sonucu öğrenmek için gözler yeni bölüme çevrildi. Dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandığında ayrıntılar haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de haftanın yedinci eleme adayı henüz açıklanmadı. Heyecan dolu eleme potasına kimin dahil olacağı merakla bekleniyor. 7. eleme adayı belli olduğunda tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu hafta eleme potasında mücadele edecek isimler belli oldu:

Aslı, Sümeyye, Nisa, Barış, Çağlar ve Hakan.

Bu altı yarışmacı, yarışmada kalabilmek için büyük bir performans sergileyecek.

MASTERCHEF'TEN EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de son olarak yarışmaya veda eden isim Cansu oldu. Cansu'nun vedası hem jüri üyelerini hem de izleyicileri duygulandırdı.