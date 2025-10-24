Haberler

MasterChef dokunulmazlık oyunun kim kazandı, 7. eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyunun kim kazandı, 7. eleme adayı kim oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef Türkiye'de bir kez daha nefes kesen anlar yaşandı. 24 Ekim 2025 tarihli son bölümde, yarışmacılar haftanın final dokunulmazlık oyununda ter döktü. Her iki takım da büyük finale bir adım daha yaklaşmak için tüm yeteneklerini ortaya koyarken, izleyiciler gecenin kazananını ve elenme potasına giden yarışmacıyı merakla bekledi. Seyircilerin aklındaki en büyük soru ise "MasterChef'te dokunul

Haftanın son dokunulmazlık mücadelesi 24 Ekim 2025 Cuma akşamı ekranlara geldi. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıyasıya rekabetin damga vurduğu bölümde, hem dokunulmazlığı kazanan ekip hem de eleme potasına giden yedinci yarışmacı belli oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri ise " Masterchef'te bu hafta dokunulmazlığı kim aldı, 7. eleme adayı kim seçildi?" sorularının yanıtını araştırıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı. Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, sonucu öğrenmek için gözler yeni bölüme çevrildi. Dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandığında ayrıntılar haberimizde yer alacak.

MasterChef dokunulmazlık oyunun kim kazandı, 7. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de haftanın yedinci eleme adayı henüz açıklanmadı. Heyecan dolu eleme potasına kimin dahil olacağı merakla bekleniyor. 7. eleme adayı belli olduğunda tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bu hafta eleme potasında mücadele edecek isimler belli oldu:

Aslı, Sümeyye, Nisa, Barış, Çağlar ve Hakan.

Bu altı yarışmacı, yarışmada kalabilmek için büyük bir performans sergileyecek.

MasterChef dokunulmazlık oyunun kim kazandı, 7. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TEN EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de son olarak yarışmaya veda eden isim Cansu oldu. Cansu'nun vedası hem jüri üyelerini hem de izleyicileri duygulandırdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

Dzeko, teknik direktörüne verdi veriştirdi
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.