MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu 10 Kasım Pazartesi?

MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu 10 Kasım Pazartesi?
Güncelleme:
MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 10 Kasım akşamı yayınlanan son bölümde yarışmacılar mutfakta büyük bir rekabete sahne oldu. Takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için tüm hünerlerini sergilerken mücadele nefes kesti.

Bu bölümde izleyiciler, hangi ekibin dokunulmazlık oyununda galip geleceğini, bireysel dokunulmazlığı kimin alacağını ve eleme potasına hangi yarışmacıların gireceğini merakla takip ediyor. Peki, Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, mutfakta dokunulmazlık için ter döktü. Takımlar, en iyi tabakları hazırlayarak jüriyi etkilemeye çalıştı. Mücadele sonunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

Bireysel dokunulmazlıkta ise performansıyla öne çıkan Özkan, gecenin en başarılı ismi olarak dikkat çekti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Zorlu yarışın ardından yapılan oylama sonucunda haftanın eleme potasına giren isimler Ayla ve Onur oldu.

Bu iki yarışmacı, MasterChef maceralarına devam edebilmek için bir sonraki bölümde büyük bir mücadele verecek.

Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
