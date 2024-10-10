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MasterChef Dilara kimdir? Dilara ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Dilara şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?

MasterChef Dilara kimdir? Dilara ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Dilara şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?
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MasterChef Dilara yarıştığı dönemde olduğu gibi yarışma sonrasında da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki, MasterChef Dilara kimdir? Dilara ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Dilara şimdi ne yapıyor?

Masterchef Dilara kimdir? Dilara ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Dilara şimdi ne yapıyor soruları MasterChef yeni bölümünde gündem oldu. Peki, MasterChef Dilara kimdir? Dilara ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Dilara şimdi ne yapıyor?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Masterchef Dilara Başaran, 1997 doğumludur. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan yarışmacı, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir. Dilara Başaran Turizm lisesinde okurken staja başlamış ve o yıllarda mutfağa ilgisi artmıştır. Masterchef 2021'de ilk olarak tavada levrek yemeği yapmıştı. Bu yemek ile jürilerden tam not almış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Masterchef Dilara Başaran MasterchefAll Star ana kadrosunda yer alan isimlerden birisidir.


DİLARA NE ZAMAN YARIŞTI, ŞAMPİYON OLDU MU?

Masterchef'te Dilara Başaran 2021 yılında yarışmıştı ve sezonu 5. olarak tamamlamıştı.

MasterChef Dilara kimdir? Dilara ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Dilara şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?

DİLARA ŞİMDİ NE YAPIYOR?

MasterChef Dilara Hayalini Kurduğu İtalyan restoranını açtı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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