MasterChef Çikolatalı Ravioli tarifi! En güzel Çikolatalı Ravioli tarifi! Çikolatalı Ravioli tarifi nasıl yapılır? Çikolatalı Ravioli için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Çikolatalı Ravioli hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Çikolatalı Ravioli hazırladı. Peki, Çikolatalı Ravioli tarifi nedir? Çikolatalı Ravioli nasıl yapılır? Çikolatalı Ravioli nedir?
Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Çikolatalı Ravioli aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Çikolatalı Ravioli tarifi nasıl yapılır? Çikolatalı Ravioli nedir? Çikolatalı Ravioli nasıl yapılır, Çikolatalı Ravioli yapılırken nelere dikkat edilir
ÇİKOLATALI RAVİOLİ MALZEMELERİ
50g kakao
300 gr 00 un
3 yumurta
30 gr yağ
50 gr çikolata parçacıkları
300 gr koyun ricottası
50 gr pudra şekeri
50 gr fındık unu
50 gr kıyılmış fındık
250 gr ahududu
50 gr pudra şekeri
ÇİKOLATALI RAVİOLİ NASIL YAPILIR?
Adım 1.
Kakaolu hamur için: Unu kakaoyla karıştırın, yumurtaları ekleyerek pürüzsüz, elastik ve homojen bir hamur elde edin. Gerekirse su ekleyin.
Adım 2.
Hamuru streç filme sarıp buzdolabında bir saat dinlenmeye bırakın.
Adım 3.
İçi için: Pudra şekeri, kıyılmış fındık ve çikolata parçacıklarını ricotta ile birleştirin. Çok sıvıysa biraz fındık unu ekleyin.
Adım 4.
Eşlik eden sos için: Harmanlanmış ahududuları ve pudra şekerini küçük bir tavada ateşe koyun ve her şeyi 2 dakika pişirin. Eğer çok sıvı ise kısık ateşte birkaç dakika daha pişirmeye devam edin.
Adım 5.
Hamuru hafifçe unlanmış bir yüzeyde açın, her 5 santimetreye bir çay kaşığı dolusu koyun, kenarlarını biraz suyla ıslatın.
Adım 6.
Açtığınız hamurun üzerini daha fazla kapatın, iç malzemesi çıkmayacak şekilde kenarlarını iyice bastırın ve mantıyı hamur kesici yardımıyla şekil vererek kesin.
Adım 7.
Mantıyı tuzsuz suda yaklaşık 5 dakika kadar pişirin. Tabağa alıp sosu, taze ahududuları ve nane yapraklarını ekleyerek süsleyin.