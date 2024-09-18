MasterChef Çikolatalı Ravioli tarifi! En güzel Çikolatalı Ravioli tarifi! Çikolatalı Ravioli tarifi nasıl yapılır? Çikolatalı Ravioli için malzemeler!

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Çikolatalı Ravioli aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Çikolatalı Ravioli tarifi nasıl yapılır? Çikolatalı Ravioli nedir? Çikolatalı Ravioli nasıl yapılır, Çikolatalı Ravioli yapılırken nelere dikkat edilir

ÇİKOLATALI RAVİOLİ MALZEMELERİ

50g kakao

300 gr 00 un

3 yumurta

30 gr yağ

50 gr çikolata parçacıkları

300 gr koyun ricottası

50 gr pudra şekeri

50 gr fındık unu

50 gr kıyılmış fındık

250 gr ahududu

50 gr pudra şekeri

ÇİKOLATALI RAVİOLİ NASIL YAPILIR?

Adım 1.

Kakaolu hamur için: Unu kakaoyla karıştırın, yumurtaları ekleyerek pürüzsüz, elastik ve homojen bir hamur elde edin. Gerekirse su ekleyin.

Adım 2.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında bir saat dinlenmeye bırakın.

Adım 3.

İçi için: Pudra şekeri, kıyılmış fındık ve çikolata parçacıklarını ricotta ile birleştirin. Çok sıvıysa biraz fındık unu ekleyin.

Adım 4.

Eşlik eden sos için: Harmanlanmış ahududuları ve pudra şekerini küçük bir tavada ateşe koyun ve her şeyi 2 dakika pişirin. Eğer çok sıvı ise kısık ateşte birkaç dakika daha pişirmeye devam edin.

Adım 5.

Hamuru hafifçe unlanmış bir yüzeyde açın, her 5 santimetreye bir çay kaşığı dolusu koyun, kenarlarını biraz suyla ıslatın.

Adım 6.

Açtığınız hamurun üzerini daha fazla kapatın, iç malzemesi çıkmayacak şekilde kenarlarını iyice bastırın ve mantıyı hamur kesici yardımıyla şekil vererek kesin.

Adım 7.

Mantıyı tuzsuz suda yaklaşık 5 dakika kadar pişirin. Tabağa alıp sosu, taze ahududuları ve nane yapraklarını ekleyerek süsleyin.