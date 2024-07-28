Masterchef Çağlar kimdir, kaç yaşında? 2024 Çağlar Azır kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Çağlar kimdir? 2024 Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Çağlar Azır kaç yaşında, nereli, evli mi, burcu ne ve Instagram hesabı kullanıcı adı ile burcu ne merak ediliyor. Peki, Masterchef Çağlar kimdir? Masterchef yarışmacılarından Çağlar Azır hakkında merak edilen Masterchef Çağlar elendi mi, neden yok, nerede çalışıyor yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF ÇAĞLAR KİMDİR?

İstanbul'dan yarışmaya katılan Çağlar Azır, Bozcaadalıdır. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Girit göçmenidir. Mimarlık ve eğitim koçluğu yapan Çağlar, dört yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi aldıktan sonra sevdiği işi yapmak için mutfağa geri dönmüştür.

MASTERCHEF ÇAĞLAR AZIR ELENDİ Mİ?

Masterchef Çağlar, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Çağlar, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.