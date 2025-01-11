Masterchef büyük final bu akşam seyircisini ekran başına kilitleyecek. MasterChef yarışmasında finalistler belli oldu mu ve MasterChef büyük final saat kaçta başlayacağı gündemde. MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF FİNALE KİM KALDI?

MasterChef Türkiye 2024'te büyük finale yükselmeyi başaran yarışmacılar belli oldu. Yarışmanın son düzlüğünde heyecan doruktayken, birbirinden yetenekli isimler finale çıkabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Bu zorlu sürecin sonunda, üstün performanslarıyla jüri üyelerini ve izleyicileri etkileyen Onur ve Kerem, MasterChef Türkiye 2024'ün finaline adlarını yazdırmayı başardı. İkili, hem mutfaktaki hünerleri hem de gösterdikleri kararlılıkla bu büyük başarıya imza attı ve finale yükselen isimler olarak dikkatleri üzerine çekti. Şimdi, büyük finalde kazananın kim olacağı merakla bekleniyor.

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Onur Üresin, 16 yaşından beri aşçılık mesleğiyle ilgileniyor. Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu olan Üresin, 19 yaşında İngiltere'ye taşınmış ve o zamandan bu yana orada yaşamaktadır. Şu an 31 yaşında olan Onur Üresin, lise dönemindeyken katıldığı aşçılık yarışmasında gümüş madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Kariyerine flying şef olarak başlayan Onur, daha sonra farklı mutfaklarda tecrübe edinmiştir. Sosyal medyada 'onururesinofficial' kullanıcı adıyla yer alan Onur Üresin'in Instagram'da 295 bin takipçisi bulunmaktadır.

MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

Kerem Bilginer, aslen Kahramanmaraşlı bir aileden gelmesine rağmen İstanbul'da dünyaya geldi. MasterChef Türkiye yarışmasına New York'tan katılan Bilginer, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ancak, tutkusu olan mutfak dünyasında ilerlemeyi tercih ederek 8 yıldır profesyonel şef olarak çalışmaktadır. ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip prestijli bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) pozisyonunda görev yapan Bilginer, MasterChef macerasına odaklanabilmek için bu görevinden ayrıldı.

MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE