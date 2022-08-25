Masterchef üç eleme turundan da geçerek yarışmanın ana kadrosuna seçilen Burak Kaya, Hollywood'da küçük bir rolde oynamış. Peki, MasterChef Burak Kaya kimdir? Burak Kaya kaç yaşında, nereli? Burak Kaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?

Çerkes kökenli olan Burak Kaya, İstanbul'da doğdu. Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde mutfak bölümünü bitirdi. Sonrasında Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliğinden mezun olan Burak Kaya, ikinci üniversitesini de işletme bölümünde okudu ancak yarıda bıraktı.

MasterChef Türkiye 2022'ye İstanbul'da katılan Burak Kaya 7 sene boyunca mutfağa ara verdikten sonra yeniden Yemek yapmaya başlamış. Geçmişte oyunculuk yapan Burak Hollywood'da küçük bir rolde oynamış.