MasterChef bu akşam var mı? 11 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı?
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması bu akşam var mı ve 11 Ekim Cuma günü MasterChef programında son bölüm neler olduğunu gündeme geliyor. Tv8 yayın akışı ve MasterChef'te eleme adayları kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, bu akşam MasterChef var mı?
Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? MasterChef yarışması 11 Ekim Cuma günü yeni bölümü var mı ve Tv8 yayın akışında bu akşam hangi maçlar, diziler ve programlar olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. MasterChef bu akşam var mı? 11 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…
MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI?
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması 11 Ekim Cuma günü yeni bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. MasterChef bu akşam saat 20:00'da yayınlanacaktır. Ardından, Türkiye-Karadağ maçı saat 21:45'te ekranlara gelecek.
11 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 Türkiye - Karadağ / Canlı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin