Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? MasterChef yarışması 11 Ekim Cuma günü yeni bölümü var mı ve Tv8 yayın akışında bu akşam hangi maçlar, diziler ve programlar olduğu seyirciler tarafından merak ediliyor. MasterChef bu akşam var mı? 11 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması 11 Ekim Cuma günü yeni bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. MasterChef bu akşam saat 20:00'da yayınlanacaktır. Ardından, Türkiye-Karadağ maçı saat 21:45'te ekranlara gelecek.

11 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

21:45 Türkiye - Karadağ / Canlı

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin