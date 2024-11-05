Üye Girişi
Haberler

MasterChef Beyza son hali! Beyza'nın yüzü iyileşti mi?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8'de yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta kızgın yağ olan tepsiyi çevirirken yüzü yanan Beyza'nın son durumu ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef Beyza son hali ne? Beyza'nın yüzü iyileşti mi?

Masterchef Türkiye'de kızgın yağ dökülmesiyle yüzü yanan Beyza Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili Somer Şef'ten açıklama geldi. Aydın'ın tedavisinin devam ettiğini söyleyen şef, Beyza'nın yarışmaya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili de "Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler" dedi.

MASTERCHEF BEYZA SON HALİ NASIL?

TV8'de yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta kızgın yağ olan tepsiyi çevirirken yüzü yanan Beyza'nın son durumu ise merak konusu oldu.

"BEYZA HALA MÜŞAHEDE ALTINDA"

Programın dün yayınlanan bölümünde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Somer Şef, "Geçen hafta hepimizi üzen olaylar oldu. Beyza kardeşimizin çok talihsiz belki de MasterChef'in en ciddi yaralanmasını geçirmesi oldu. Beyza hala doktorların tavsiyesiyle müşahede altında" ifadelerine yer verdi.

Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği sorusuna da yanıt veren Somer Şef, "Doktorlar ve ailesi beraber, bu hafta Masterchef'e devam edip etmeyeceğine karar verecekler. Biz de tabii ki Beyza'nın ailesinin ve doktorların kararına saygı duyuyoruz. Umarız Beyza en kısa zamanda sağlığına kavuşur, gerisi önemli değil" şeklinde konuştu.

MasterChef Beyza son hali! Beyza'nın yüzü iyileşti mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi devam ederken bir başka konsere 71 milyon ödendiği ortaya çıktı

O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş

 ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum

İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum
'İstismar ediliyor' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi

"İstismar ediliyor" dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengizhan Sabuncu neden öldü, hastalığı neydi? Cengizhan Sabuncu kimdir, Sibel Can menajeri Cengizhan Sabuncu kimdir? Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Onuralp Bitim kimdir, hangi takımda oynuyor? 5-6 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 6 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Masterchef Suna kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Suna Aydın kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Masterchef Eray kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Eray Aksungur kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Salı günü hangi diziler var? 5 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Masterchef Sefa kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Sefa Okyay Kılıç kim, kaç yaşında, nereli, evli mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.