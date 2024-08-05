Masterchef Batuhan kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef Batuhan Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı ne?

Masterchef 2024 bugünkü ilk bölümüyle başlayacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Batuhan Bayır oldu. Peki, Masterchef Batuhan Bayır kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Batuhan Bayır hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Batuhan Bayır All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Batuhan Bayır kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF BATUHAN BAYIR KİMDİR?

Batuhan Bayır 27 yaşındadır. 1997 doğumlu Batuhan Bayır, aslen Mersinli'dir. Eğitimine ilk olarak Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciği bölümünde başlayan Bayır daha sonra İStanbul'da çeşitli eğitimler alarak aşçılığa başlamıştır. Şimdilerde Youtube kanalında yaptığı paylaşımlar ve yemekleriyle adından sıkça bahsettiriyor. Genç yaşında aşçılığa başlayan Masterchef Batuhan, çok sayıda restoranda çok sayıda iyi şefle çalışmıştır.2015yılında "Le Cordon Bleu" İstanbul'da "Diplome de Cuisin" eğitimini tamamlayan Batuhan Bayır, daha sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalışmış ve İstanbul'a, Alancha Restaurant'a geçiş yapmıştır. Şimdilerde de Alancha Restaurant'ta şeflik yapmaktadır.Genç yaşında kariyerine çokça başarı sığdıran Batuhan Bayır, MasterChef'te de başarısını göstermiştir.

Batuhan Bayır, Masterchef'ten sonra da yemeklerini ve eğlenceli içeriklerini Youtube ve Instagram sayfalarını göstermeye devam etmiştir. Sosyal medya hesaplarını kendi adıyla kullanan Batuhan Bayır'ın kullanıcı adını "batuhanbayiir" olarak bulabilirsiniz.

MASTERCHEF BATUHAN BAYIR HANGİ YIL YARIŞTI?

Masterchef Batuhan Bayır 2019 sezonunda yarışmıştır.