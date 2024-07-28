Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? 2024 Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Ayşe kimdir? 2024 Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli, evli mi, burcu ne ve Instagram hesabı kullanıcı adı ile doğum tarihi merak ediliyor. Peki, Masterchef Ayşe kimdir? Masterchef yarışmacılarından Ayşe Ekiz hakkında merak edilen Masterchef Ayşe elendi mi, neden yok nerede çalışıyor yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF AYŞE KİMDİR?

26 yaşındaki Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar'dan yarışmaya katılıyor. Aile yemeklerini hazırlama konusunda deneyimli olan Ayşe, şeflerden öğrenmek ve kendini geliştirmek için yarışmada yer almaktadır.

MASTERCHEF AYŞE EKİZ ELENDİ Mİ?

Masterchef Ayşe, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Ayşe, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.