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MASTERCHEF ANTALYA PİYAZI TARİFİ! Antalya piyazı nasıl yapılır, Antalya piyazı malzemeleri neler?

MASTERCHEF ANTALYA PİYAZI TARİFİ! Antalya piyazı nasıl yapılır, Antalya piyazı malzemeleri neler?
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MasterChef Antalya piyazı nasıl yapılır? MasterChef yarışmasında 8 Kasım günü, dokunulmazlık oyununda en iyi yemeklerini yapma mücadelesi gerçekleşiyor. Antalya piyazı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Antalya piyazı tarifi nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Antalya piyazı tatlısı nasıl yapılır?

Antalya piyazı tarifi ve Antalya piyazı nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi yemekleri yapan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor. Antalya piyazı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

ANTALYA PİYAZI NASIL YAPILIR?

Küçük bir kasede tahin, sirke, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırarak sosu hazırlayın. Karışım yoğun olursa, kıvamı açmak için bir miktar su ekleyebilirsiniz. Haşlanmış fasulyeyi derin bir kaseye alın. Üzerine doğranmış kuru soğan, domates, yeşil biber ve maydanozu ekleyin.

Hazırladığınız tahinli sosu fasulyeli karışıma dökün ve iyice karıştırın. Üzerine dilimlenmiş haşlanmış yumurtaları yerleştirin ve pul biber serpiştirerek servis edin.

MASTERCHEF ANTALYA PİYAZI TARİFİ! Antalya piyazı nasıl yapılır, Antalya piyazı malzemeleri neler?

ANTALYA PİYAZI MALZEMELERİ NELER?

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

2 adet haşlanmış yumurta

1 adet büyük kuru soğan (piyazlık doğranmış)

1 adet domates (doğranmış)

1 adet yeşil biber (isteğe bağlı, ince doğranmış)

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı sirke

Yarım limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Tuz

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