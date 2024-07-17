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Masterchef ana kadro 5. yarışmacı kim oldu? (BELLİ OLDU) Bu akşam Masterchef ana kadroya kim girdi?

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Masterchef ana kadroya giren 5. kim oldu? Bu akşam Masterchef'te bir yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazandı. Bartu, Enes, Bera, Deniz, Şeyhmus, Şenay, Sevdet ve Huriye ana kadroya girmek için son sınavını verdi. Bu yarışmacılardan biri Masterchef ana kadronun 5. yarışmacısı oldu. Peki, Masterchef ana kadroya giren 5. kişi kim oldu? Bu akşam Masterchef ana kadroya kim girdi? Detaylar...

Masterchef 5. yarışmacı kim oldu, ana kadroya giren 5. yarışmacı kim? Bu akşam Masterchef'te bir yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazandı. Bartu, Enes, Bera, Deniz, Şeyhmus, Şenay, Sevdet ve Huriye ana kadroya girmek için son sınavını verdi. Bu yarışmacılardan biri Masterchef ana kadronun 5. yarışmacısı oldu. Peki, Masterchef ana kadroya giren 5. kişi kim oldu? Bu akşam Masterchef ana kadroya kim girdi? Detaylar haberimizde!

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 5. YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef'te daha önce 4 yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazanmıştı. Ana kadroya girmeye hak kazanan isimler Zeynep, Hakan, Onur ve Ümmühan oldu.

Bu akşam Bartu, Enes, Bera, Deniz, Şeyhmus, Şenay, Sevdet ve Huriye'den birisi Masterchef ana kadroya giren 5. yarışmacı olacaktı.

Masterchef'te ana kadroya giren 5. kişi Deniz oldu.

Masterchef ana kadro 5. yarışmacı kim oldu? (BELLİ OLDU) Bu akşam Masterchef ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF ANA KADRO 6. YARIŞMACI KİM OLACAK?

Masterchef ana kadrosu için 6. yarışmacı ise başka bir grup arasında verilecek ve yedekler de yer alacak.

Masterchef ana kadrosu toplamda 18 kişiden oluşacak.

Masterchef ana kadro 5. yarışmacı kim oldu? Bu akşam Masterchef ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

Masterchef ana kadroda 4 yarışmacı yer almaktadır:

  • Sena Zeynep Gültepe
  • Hakan Dündar
  • Onur Üresin
  • Ümmühan Ünavcı
  • Deniz Yılmaz
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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