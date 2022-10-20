Masterchef Alman Mutfağı menüsü neler, günün menüsü ne? 20 Ekim Perşembe Masterchef'te Alman Mutfağı çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne?
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Masterchef'te bugün Alman Mutfağı çeşitleri ile yarışmacılar düelloya çıkacak. Birbirinden çeşitli 5 Alman Mutfağı ürünü ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef Alman Mutfağı çeşitleri neler? 20 Ekim Masterchef'te Alman Mutfağı çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne? İşte detaylar...
Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlığı oynanıyor. Bugün Alman Mutfağı çeşitlerinden yemekler yapılacak. İzleyiciler hangi Alman Mutfağı çeşitlerinin yer aldığını merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF 20 EKİM ALMAN MUTFAĞI MENÜSÜ NELER?
- - Pretzel Mit Obatzda (Camembert Peyniri Sosu ile Pretzel)
- - Kasespatzle (Peynirli Alman Eriştesi)
- - Frankfurter Mit Sauerkraut Und Senf (Sauerkraut ve Hardal Sos ile Frankfurter Sosis)
- - Jaeger Schnitzel Mit Kartoffelsalat (Mantar Soslu Avcı Şinitzel Patates Salatası ile)
- - Schwarzwalder Kirschtorte (Kara Orman Pastası)