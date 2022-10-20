Masterchef Alman Mutfağı menüsü neler, günün menüsü ne? 20 Ekim Perşembe Masterchef'te Alman Mutfağı çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne?

Masterchef'te bugün Alman Mutfağı çeşitleri ile yarışmacılar düelloya çıkacak. Birbirinden çeşitli 5 Alman Mutfağı ürünü ile yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki, Masterchef Alman Mutfağı çeşitleri neler? 20 Ekim Masterchef'te Alman Mutfağı çeşitleri nelerdir? Günün menüsü ne? İşte detaylar...