MASTERCHEF ALL STAR CANLI: 6 Ocak Masterchef yeni bölüm izle! MasterChef Türkiye All Star CANLI izleme linki!

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MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR CANLI İZLEME LİNKİ

Masterchef All Star sezonu pazar günü kapatacak. Masterchef Türkiye'de finale kalmayı başaran ilk üç yarışmacı belli oldu. Masterchef'te son 4'e kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra olmuştu. 4 yarışmacıdan birisi bu akşam yarışmaya veda edecekti. Şeflerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Barbaros oldu. Masterchef'te ilk 3'e kalan isimler Tahsin, Hasan ve Esra oldu. 3 yarışmacı bu hafta sonu Masterchef şampiyonu olmak için yarışacak. Masterchef All Star 2024'ü TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Masterchef'te final 7 Ocak Pazar günü yapılacak. Sona kalan 2 yarışmacıdan biri finale ipi göğüsleyerek bu sezonun Masterchef şampiyonu olacak.

MASTERCHEF'TE SON 3'E KALANLAR KİMLER?

Masterchef'te son 3'e kalan yarışmacılar şunlardır: