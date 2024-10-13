Masterchef programı 13 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Akın, Nigar ve Eda oldu. Masterchef Akın elendi mi? Masterchef Akın kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF AKIN ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Akın, Nigar ve Eda oldu. 13 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde jüri üyelerine en iyi tabağı yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli değildir.

MASTERCHEF AKIN KİMDİR?

28 yaşındaki Akın Kızıltaş, Mersinli olup on yılı aşkın süredir mutfak sektöründe çalışmaktadır. Yemek yapma tutkusu ile dikkat çeken Akın'ın babası ve ağabeyi de aşçıdır.