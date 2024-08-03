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MasterChef 20. yarışmacı kim oldu? 3 Ağustos ana kadroya giren SON yarışmacı kim?

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MasterChef'te son önlükler sahiplerini buluyor. MasterChef Türkiye'de 3 Ağustos Perşembe akşamı yarışmacılar semizotu ile şefleri etkilemeye çalışıyor. MasterChef 20. yarışmacı kim oldu? 3 Ağustos ana kadroya kim girdi?

Masterchef Türkiye'de bu akşam, ana kadroya girebilmek için mücadele eden son grup yarışmacıları ekrana gelecek. MasterChef Türkiye 20. kim oldu? Merak ediliyor. Bu hafta yarışacak olan isimler, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. MasterChef 20. yarışmacı kim oldu? 3 Ağustos ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF 20. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 20. yarışmacı bu akşam belli olacak. Kazanan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Bu akşam yarışmacılardan ilk etapta altı semizotu yapılması istenecek. Bu yemeği en iyi yapan yarışmacılar ikinci etapta yarışacak.

MasterChef ana kadrosuna 20. olarak giren isim belli olduğunda ise haberimizin içerisinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF 4. GRUP YARIŞMACILARI

Emre

Nevzat

Kaan

Zeynep

Sercan

Beyza Nur

Kerem

Sevim

Mehmet

Beyza

Adel.

Osman Demir
Osman Demir
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