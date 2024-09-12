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Masterchef 12 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Masterchef'in yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Seyirciler, 12 Eylül tarihinde yayınlanacak yeni bölüm ve dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını merak ediyor. Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu, dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılarla devam ediyor. Peki, Masterchef 12 Eylül yeni bölüm fragmanı!

Masterchef Türkiye yeni sezonu keyifle izleyen seyirciler, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyorlar. 12 Eylül Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KAPTAN KİM OLDU?

Masterchef'te bu haftanın Mavi Takım kaptanı Zübeyde olurken Kırmızı Takım kaptanı ise Akın oldu.

Mavi Takım

  • Zübeyde (Kaptan)
  • Alper
  • Emre
  • Onur
  • Eda
  • Şirin
  • Yudum
  • Beyza
  • Nigar
  • Hakan

Kırmızı Takım

  • Akın (Kaptan)
  • Semih
  • Kerem
  • Kaan
  • Nevzat
  • Muratcan
  • Ezgi
  • Beril
  • Erim
  • Ayşe

Masterchef 12 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor.

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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