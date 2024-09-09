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Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu, özeti ve Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Maskeli Beşler İntikam Peşinde filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmini izleyecek olanların merak ettiği Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu nedir, Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları kimler ve Maskeli Beşler İntikam Peşinde özeti gibi konuları inceliyoruz.

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki, Kamil yetimhanede yaşayan beş yakın arkadaştır. Hiçbir aile tarafından evlat edinilmeyen bu haylaz beşli ileride farklı alanlarda uzmanlaşmış ama başları hiç dertten kurtulmayan 5 azılı sabıkalı olarak çıkar karşımıza. Genel aftan yararlanıp tahliye olan beş kafadar bir daha suç işlemeye tövbe ederler, taa ki onlara çok iyi davranan gardiyan Salih'in amansız derdini öğrenene kadar. İlk defa bu çete iyilik için suç işleyecektir, hedefleri ise yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan ve zengin bir aile tarafından evlat edinildiği için Güven Holding'in patronu haline gelmiş Tekin'dir...

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN : MURAT ASLAN

YAPIM YILI: 2005

TÜR : KOMEDİ

OYUNCULAR : ŞAFAK SEZER, PEKER AÇIKALIN, MEHMET ALİ ALABORA

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE NEREDE ÇEKİLDİ?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde çekimleri, İstanbul`da 25 ana mekanda gerçekleştirilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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