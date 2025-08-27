Martı TAG yasal mı? Taksilere ne oluyor, taksiler kalktı mı?

İstanbul'da taksi plakalarının reel değeri düşerken, sektör çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Martı TAG, korsan taşımacılık, gelişen metro ağı ve düşük tarifeler, taksi gelirlerini olumsuz etkiliyor. Özellikle Martı TAG'ın yasal statü kazanıp kazanmayacağı merak konusu haline geldi. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

MARTI TAG YASALLAŞTI MI?

Martı TAG'ın bugün duyurduğu mahkeme kararı, uygulamanın tamamen yasallaşıp yasallaşmadığı konusunda kafa karışıklığına yol açtı. Karar doğrultusunda, Martı TAG e-Ulaşım lisansı almaya hak kazandı. Bu da, platform üzerinden yasal sarı taksilerin çağrılmasının artık hukuki zemine oturduğu anlamına geliyor. Ancak itiraz gelmesi halinde sürecin yeni davalarla uzaması ihtimali bulunuyor. Öte yandan, hususi araçlarla taşımacılık yapılabilmesi için hâlâ yasal düzenlemeler ve belediye onayı gerekmekte.

TAKSİCİLİK SONA MI ERECEK?

Ticari taksi sektörünü yakından ilgilendiren teknolojik gelişmeler dünya genelinde dikkat çekiyor. Özellikle ABD ve Çin'de test edilmeye başlanan otonom araçlarla taksi hizmetleri, ulaşım sektöründe yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Henüz gelişim aşamasında olan bu sistemler, zamanla daha profesyonel hale geldikçe sektörde önemli değişimlere yol açabilir. Teknolojinin hızla ilerlemesi, şehir içi ulaşım alışkanlıklarını da dönüştürmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YÜZ BİNLERCE YASAL VE KAYIT DIŞI ARAÇ, ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA TAKSİ HİZMETİ SUNMAYA DEVAM EDİYOR.

Taksi sayısının artırılmasına karşı çıkan taksiciler, öte yandan İstanbul'da sayıları yüz binleri bulan korsan taksilerle rekabet etmekte zorlanıyor. Bu durum, plaka sahiplerinin tutumuyla çelişir nitelikte. Plaka sayısının artmasının, plaka değerini düşüreceği endişesi sektörde baskın görüş olarak öne çıkarken, bu düşünce taksi sayısının sabit kalmasını savunanların temel dayanağını oluşturuyor. Ancak yasal taksi sayısının talebi karşılamaması, korsan taşımacılığın güçlenmesine ve yaygın şekilde varlığını sürdürmesine zemin hazırlıyor.