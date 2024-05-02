Martı TAG hangi şehirlerde var? Martı TAG hangi illerde bulunuyor?

Martı TAG hangi şehirlerde var? Sorusu merak ediliyor ve araştırma konusu oluyor. Gündeme gelen haberler ile birlikte Martı TAG detayları araştırılıyor. Martı'nın yeni ulaşım uygulaması TAG ile aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturuluyor. Peki, Martı TAG hangi şehirlerde var? Martı TAG hangi illerde bulunuyor?

MARTI TAG HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?

Martı TAG Ankara, Bursa, İzmir, Yalova, Antalya, Eskişehir, Ordu, İskenderun, Kocaeli'de bulunmaktadır. TAG, sürücülerin boş koltuklarını paylaşarak aynı yönde seyahat etmek isteyen yolcularla bağlantı kurmasını sağlıyor. Martı TAG kullanıcıları, aynı güzergahı paylaştıkları diğer kullanıcılarla anlaşıp belirli bir ücret karşılığında birlikte yolculuk edebiliyor.

TAG SÜRÜCÜSÜ NASIL OLUNUR?

Martı TAG'i kullanmak için Martı uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Herhangi bir araç kısıtlaması yok. iOS için Apple Store'dan, Android için Google Play Store'dan TAG Sürücü uygulamasını indirin. İstenilen belgelerini yükleyin. Başvurunuz onaylandığında arabanızı paylaşmaya başlayın.