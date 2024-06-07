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Marmaris'in en iyi plajları! Kızkumu Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı?

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Marmaris'in en güzel denizi nerede? Kızkumu Plajına gitmek isteyen tatilciler, Kızkumu Plajı giriş ücreti ne kadar ve nasıl gidilir sorularına yanıt arıyor. Kızkumu Plajına arabayla gidilir mi? Marmaris'in en güzel ve mavi bayraklı denizi nerede olduğu tatile gelenlerin ilgisini çekiyor. Peki, Kızkumu Plajı nerede ve nasıl gidilir? Marmaris'in en temiz plajları!

Kızkumu Plajına nasıl gidilir ve Marmaris'in en iyi plajları nerede olduğu merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu açıldı. Marmaris'in en güzel plajları ve Kızkumu Plajına nasıl gidildiği tatilciler tarafından araştırılıyor. Marmaris en iyi plajları! Kızkumu Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Detaylar haberimizdedir…

KIZKUMU PLAJI NEREDE?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızkumu plajı, Orhaniye yolu üzerindedir. Doğal bir oluşumdur ve Orhaniye Köyü'nü çevreleyen kayaların gece ve gündüz sıcaklık farkları, donma ve aşınma gibi etkenlerle parçalanması sonucunda sel suları tarafından denize taşınan çakıl ve kumlarla oluşmuştur.

Marmaris'in en iyi plajları! Kızkumu Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı?

KIZKUMU PLAJINA GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

Orhaniye Kızkumu plaj girişi ücretsizdir.

MARMARİS'İN EN İYİ PLAJLARI

  • Kleopatra Plajı
  • İncekum Plajı
  • Uzunyalı Plajı
  • Marmaris Halk Plajı
  • Turunç Plajı
  • Cennet Adası Plajı
  • İçmeler Plajı
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