Marmaris'in en iyi plajları! Kızkumu Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı?

Kızkumu Plajına nasıl gidilir ve Marmaris'in en iyi plajları nerede olduğu merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu açıldı. Marmaris'in en güzel plajları ve Kızkumu Plajına nasıl gidildiği tatilciler tarafından araştırılıyor. Marmaris en iyi plajları! Kızkumu Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Detaylar haberimizdedir…

KIZKUMU PLAJI NEREDE?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızkumu plajı, Orhaniye yolu üzerindedir. Doğal bir oluşumdur ve Orhaniye Köyü'nü çevreleyen kayaların gece ve gündüz sıcaklık farkları, donma ve aşınma gibi etkenlerle parçalanması sonucunda sel suları tarafından denize taşınan çakıl ve kumlarla oluşmuştur.

KIZKUMU PLAJINA GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

Orhaniye Kızkumu plaj girişi ücretsizdir.

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