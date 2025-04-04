3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

Saat bile verilmişti! Tüm gözler Bahçeli'yi aradı ama bulamadı
Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı

Yunanistan'da çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Marmaris Belediyesi 4 taşınmazını satışa çıkardı, bölge halkı tepkili

Marmaris Belediyesi 4 taşınmazını satışa çıkardı, bölge halkı tepkili
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin geliri en yüksek belediyeleri arasında bulunan Marmaris Belediyesi 4 taşınmazını satışa çıkardı. Tahmini bedeli 174 milyon 900 bin TL olan mesken ve 3 arsayı satışa çıkaran belediyeye bölge halkı tepkili.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri ve emsal belediyelere göre geliri oldukça yüksek olan Marmaris Belediyesi ekonomik şartları gerekçe göstererek belediyenin bazı taşınmazlarını satışa çıkardı. Tahmini bedeli 174 milyon 900 bin TL tutarındaki 4 taşınmazın 9 Nisan günü ihale ile satılacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Meclisi'nin kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre satışın yapılacağı belirtildi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Belediyenin en değerli varlıklarını satması ilçe halkı tarafından tepki ile karşılanırken, 9 Nisan günü kapalı teklif usulü ile Belediyeye ait Camiavlu Mahallesi'ndeki meskenin 5 milyon 900 bin TL, İçmeler Mahallesi'ndeki 1278,98 metrekare arsanın 69 milyon TL'ye, Kemeraltı Mahallesi'ndeki 230 metrekare arsanın 70 milyon TL, Tepe Mahallesi'ndeki 800 metrekare arsanın da 30 milyon TL tahmini bedel ile satılacağı duyuruldu.

"95 MİLYON TL'LİK ARSA 69 MİLYON TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ"

Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü halkın malına sahip çıkmaya çağırarak, "Bir belediyenin aslı görevi halkın malını korumaktır, satmak değil. Kamuya ait İçmeler'deki bir arsa daha önce 95 milyon TL'den satışa çıkarıldı. Şimdi 1278,98 metrekare arsa 69 milyona düşürüldü. Bu bir indirim değil İçmeler'de yaşayanların hakkının açıkça gaspıdır" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Emlak
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları10 Kaplan:

Marmaris Akp belediyesi heryeri satıyor gerçekten. Bunda da parmağı vardır kesin. Zaten satış varsa kayıtsız şartsız akp liler suçludur. Ben yok demiyorum. Hepsi satıyor diyorum bu arada

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.