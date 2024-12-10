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Marmaray seferler durdu mu? 10-11 Aralık Marmaray seferler ne zaman başlayacak?

Marmaray seferler durdu mu? 10-11 Aralık Marmaray seferler ne zaman başlayacak?
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Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri durduruldu. Peki, Marmaray seferler durdu mu? 10-11 Aralık Marmaray seferler ne zaman başlayacak?

Marmaray'dan yapılan son dakika açıklamaya göre; Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri geçici bir süre yapılamayacağı öğrenildi. T24'ün edindiği bilgilere göre, yoğun yağış nedeniyle Marmaray'ın sinyal sistemlerinin zarar gördüğü öğrenildi. Marmaray seferler durdu mu? 10-11 Aralık Marmaray seferler ne zaman başlayacak?

MARMARAY SEFERLER DURDU MU?

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli durdurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi.

Açıklamada

"Sayın yolcularımız;

Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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