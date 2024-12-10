Marmaray seferler durdu mu? 10-11 Aralık Marmaray seferler ne zaman başlayacak?
Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri durduruldu. Peki, Marmaray seferler durdu mu? 10-11 Aralık Marmaray seferler ne zaman başlayacak?
Marmaray'dan yapılan son dakika açıklamaya göre; Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri geçici bir süre yapılamayacağı öğrenildi. T24'ün edindiği bilgilere göre, yoğun yağış nedeniyle Marmaray'ın sinyal sistemlerinin zarar gördüğü öğrenildi. Marmaray seferler durdu mu? 10-11 Aralık Marmaray seferler ne zaman başlayacak?
MARMARAY SEFERLER DURDU MU?
Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli durdurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi.
Açıklamada
"Sayın yolcularımız;
Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." denildi.
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) December 10, 2024
Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir.