Marmaray seferler durdu mu? 10-11 Aralık Marmaray seferler ne zaman başlayacak?

Marmaray'dan yapılan son dakika açıklamaya göre; Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri geçici bir süre yapılamayacağı öğrenildi. T24'ün edindiği bilgilere göre, yoğun yağış nedeniyle Marmaray'ın sinyal sistemlerinin zarar gördüğü öğrenildi. Marmaray seferler durdu mu? 10-11 Aralık Marmaray seferler ne zaman başlayacak?

MARMARAY SEFERLER DURDU MU?

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli durdurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi.

Açıklamada

"Sayın yolcularımız;

Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." denildi.