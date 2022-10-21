Marmaray intiharı hangi durakta oldu? Marmaray intiharı nerede gerçekleşti? SON DAKİKA

Geçtiğimiz dakikalar içerisinde duyulan Marmaray'da intihar haberinin ardından birçok vatandaş Marmaray intiharı hangi durakta oldu? Sorusunu merak etti. Birçok vatandaşı tedirgin eden intihar haberi, duyanların tüylerini ürpertti. Marmaray seferlerinin durdurulmasına sebep olan olay hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Marmaray intiharı hangi durakta oldu? Marmaray intiharı nerede gerçekleşti?

Marmaray intiharı hangi durakta oldu? Sorusu, duyulan haberlerin ardından birçok kişinin merak ettiği sorulardan bir tanesi oldu. Birçok vatandaşı olumsuz etkileyen ve tedirgin olmasını sağlayan bu olayda seferlerin aksamasına ve gecikmesine de neden oldu. Peki, Marmaray intiharı hangi durakta oldu? Marmaray intiharı nerede gerçekleşti?

MARMARAY İNTİHARI HANGİ DURAKTA OLDU?

Saat 13:26 Civarında gerçekleşen olay ile birlikte Marmaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama gerçekleştirildi. İntihar olayının Yenikapı durağında yaşandığı bildirildi. Paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer verildi.

"Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."