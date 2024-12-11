İstanbul'da Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle geçici süreliğine durduruldu. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.Marmaray düzeldi mi, 11 Aralık Çarşamba Marmaray çalışıyor mu?

MARMARAY DÜZELDİ Mİ?

İstanbul'da Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle geçici süreliğine durduruldu. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Aksamanın geçici bir süreliğine olduğu belirtilirken Marmaray'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir."