Haberler

Marmara’da büyük deprem uyarısı: “7’den büyük sarsıntı olasılığı var”

Marmara’da büyük deprem uyarısı: “7’den büyük sarsıntı olasılığı var”
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Van’daki 5.2 büyüklüğündeki depremin bölge için normal olduğunu belirtirken, Marmara Denizi için 7’den büyük deprem ihtimaline dikkat çekti.

Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Doç. Dr. Bülent Özmen, Van’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin bölgenin sismik yapısı gereği olağan olduğunu ifade etti. Van’ın deprem açısından tehlikeli bir bölgede yer aldığını vurgulayan Özmen, buna rağmen yakın zamanda 7’den büyük bir depremin beklenmediğini söyledi.

"BİR İLÇE 26 BİN DEPREMLE SARSILDI"

Türkiye’de bazı bölgelerde yoğun sismik hareketlilik yaşandığını belirten Özmen, tarihte benzeri az görülen şekilde bir ilçenin yaklaşık 26 bin depremle sarsıldığını dile getirdi. Bu durumun, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerindeki konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

MARMARA VE BALIKESİR İÇİN KRİTİK UYARI

Özmen, özellikle Balıkesir çevresinde 7 büyüklüğüne ulaşabilecek deprem potansiyeline dikkat çekerken, en kritik uyarıyı ise Marmara Denizi için yaptı. Tüm bilimsel çalışmaların bu bölgede 7’den büyük bir depremin gerçekleşme olasılığına işaret ettiğini belirten Özmen, riskin ciddiyetine vurgu yaptı.

Gamze Tamer
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

