Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi?

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde eylem yapmak isteyen öğrencilere, polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Son günlerde artan cinayet ve taciz olaylarına tepki göstermek amacıyla bir araya gelen grup, yaşanan olaylara dikkat çekmek ve protesto etmek için kampüs önünde toplandı. Peki, Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi?

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLDU?

Marmara Üniversite önünde eylem yapmak isteyen öğrencilere polis tarafından müdahale edildi. Son günlerde yaşanan cinayet ve taciz olaylarının ardından eylem yapmak isteyen kişiler Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde toplandı.