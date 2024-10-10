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Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi?

Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi?
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Marmara Üniversitesi önünde gerçekleştirilen bir eyleme müdahale edildi. Olayın neden ve nasıl gerçekleştiği hakkında ayrıntılar henüz netlik kazanmamışken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Eylemin nedeni ve müdahalenin sebebi konusunda daha fazla bilgi bekleniyor.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde eylem yapmak isteyen öğrencilere, polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Son günlerde artan cinayet ve taciz olaylarına tepki göstermek amacıyla bir araya gelen grup, yaşanan olaylara dikkat çekmek ve protesto etmek için kampüs önünde toplandı. Peki, Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi?

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLDU?

Marmara Üniversite önünde eylem yapmak isteyen öğrencilere polis tarafından müdahale edildi. Son günlerde yaşanan cinayet ve taciz olaylarının ardından eylem yapmak isteyen kişiler Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde toplandı.

Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi?

Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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