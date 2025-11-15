Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Bir zincir market şubesinde kaydedilen görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldürdü. Market çalışanı genç bir kadın ile alışveriş yapan yaşlı bir adamın doğaçlama dansı, güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞLI AMCAYLA DANS ETTİ

El ele tutuşan ikili, kısa süreliğine de olsa neşeli figürlerle dans etti. Bu samimi anlar, diğer müşterilerin de dikkatini çekerken, çiftin keyifli halleri günün en güzel görüntüleri arasına girdi.