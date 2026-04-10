Mardin’de dijital medya zirvesi başladı

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ MARDİN’DE BULUŞTU

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) ve Mardin Haber Gazetesi iş birliğiyle düzenlenen “Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı”, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan organizasyon, medya dünyasının önemli isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ile Mardin Haber İmtiyaz Sahibi ve TİGAD Mardin İl Temsilcisi Murat Akgül’ün ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, Türkiye’nin farklı illerinden gazeteciler, medya temsilcileri ve sektör paydaşları yoğun katılım gösterdi. Açılış programında çok sayıda protokol üyesi de yer aldı.

DİJİTAL MEDYANIN GELECEĞİ VE YEREL BASININ SORUNLARI ELE ALINIYOR

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, dijital medyanın dönüşüm süreci, yeni nesil habercilik anlayışı ve yerel basının karşı karşıya olduğu sorunlar detaylı şekilde ele alınıyor. Ayrıca “TİGAD İl Temsilcileri İstişare Toplantısı” ile farklı şehirlerden gelen temsilcilerin görüş ve önerileri masaya yatırılıyor.

Katılımcılar, dijitalleşmenin medya üzerindeki etkilerini değerlendirirken, sektörde yaşanan yapısal değişimler ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulunuyor. Etkinliğin, gazetecilik mesleğinin geleceğine yön verecek önemli çıktılar sunması bekleniyor.

PANEL VE OTURUMLARLA DEVAM EDECEK

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurum ve yerel markanın destek verdiği çalıştay, gün boyunca düzenlenecek panellerle devam edecek. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından program, iki ayrı oturum halinde yapılacak panel etkinlikleriyle sürdürülecek.

Dijital dönüşüm sürecinde medyanın yol haritasını belirlemeyi hedefleyen çalıştayın, sektör temsilcileri arasında iş birliğini artırması ve ortak projelere zemin hazırlaması amaçlanıyor.

Haber: Hüseyin Zorkun