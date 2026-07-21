Mardin Yemekleri Yarışması ve Gastronomi Festivali'ne yoğun ilgi

Mardin Konfederasyonu (MARKON) tarafından, Şef Ali Demir başkanlığında düzenlenen Mardin Yemekleri Yarışması ve Gastronomi Festivali, İstanbul'da Viranşehirliler Derneği Salonu'nda gerçekleşti.

Yoğun ilgi gösterilen festivalde İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

47 ÇEŞİT MARDİN LEZZETİ YARIŞTI

Renkli festivalde yarışma heyecanı da yaşandı. Mardin'in plakasından esinlenilerek 47 çeşit Mardin yemeğinin yarıştığı etkinlikte dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

"BU FESTİVAL SADECE YEMEKLERİMİZİN TANITILDIĞI BİR ORGANİZASYON DEĞİL..."

Şef Ali Demir, bu yıl düzenlenen festivalde Mardin mutfağının birbirinden değerli 47 geleneksel lezzetini aynı çatı altında buluşturduklarını söyledi. Festivalin amacının yalnızca yemekleri sergilemek olmadığını belirten Demir, kadim Mardin mutfağı kültürünü korumayı, gelecek nesillere aktarmayı ve Mardin mutfağını tüm dünyada bilinen, tanınan ve hak ettiği değeri gören bir gastronomi markası haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Festivalin sadece yemeklerin tanıtıldığı bir organizasyon olmadığını vurgulayan ünlü şef, aynı zamanda dayanışmayı, emeği, kültürü ve Mardin'in misafirperverliğini dünyaya tanıtan çok kıymetli bir buluşma olduğunu dile getirdi.

ŞEF DEMİR'DEN EŞİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Organizasyonda sergilenen birlik ve beraberliğin Mardin'in ruhunu en güzel şekilde yansıttığını kaydeden Demir, festivalin hayata geçirilmesinde emeği geçen, katkı sunan ve destek veren herkese teşekkür etti. Konuşmasında ailesine de teşekkür eden Demir, başta kendilerine destek olan dostları olmak üzere, "arkamdaki en büyük güç" olarak nitelendirdiği eşi ve torunlarına şükranlarını sundu.

Festivalin Mardin mutfağının ulusal ve uluslararası platformlarda daha güçlü tanınmasına katkı sağlayacağına inandığını belirten Ali Demir, festivalde yer alan 47 Mardin lezzetinin kültürün en önemli temsilcileri olarak dünyanın dört bir yanında hak ettiği değeri göreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com