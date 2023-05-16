Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Mardin geliyor. Peki, Mardin milletvekilleri kimlerdir 2023? Mardin'in yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Mardin AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Mardin milletvekilleri kimlerdir 2023? Mardin'in yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Mardin AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte 2023 yeni Mardin milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ MARDİN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Mardin'den AKP 2 milletvekili ve Yeşil Sol Parti 4 milletvekili çıkardı. Yeni Mardin milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Mardin Milletvekilleri İsimleri:

Faruk Kılıç

Muhammed Adak

Yeşim Sol Parti 2023 Mardin Milletvekilleri İsimleri: