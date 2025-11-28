Haberler

Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba "yasak aşk" iddiası

Güncelleme:
Silahla öldürülen Kaya ailesiyle ilgili soruşturmada "yasak aşk" iddiası gündeme geldi. Tutuklanan komşu M.C., Mehmet Kaya'nın başka bir kadınla ilişkisi nedeniyle eşiyle tartıştığını ve ardından eşini ile kızını öldürüp intihar ettiğini öne sürdü. Silahı kanalizasyona attığını itiraf eden M.C. ile ona yardım ettiği belirlenen bir şüpheli tutuklandı. Aile yakınları ise kayıp para ve altınlar nedeniyle olayın cinayet olabileceğini düşünüyor.

  • Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli başlarından silahla vurularak ölü bulundu.
  • Komşu M.C., Mehmet Kaya'ya silah temin ettiğini, olayda bulunduğunu ve silahı kanalizasyona attığını ifade etti.
  • Olayla ilgili olarak M.C. ve V.E. delil karartma şüphesiyle tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde 25 Kasım gecesi yaşanan olay Türkiye'yi sarsmaya devam ediyor. Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli, komşuların haber vermesi üzerine eve giren ekipler tarafından başlarından silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Evde yapılan ilk incelemede:

  • Olayda kullanılan silah bulunamadı,
  • Kapıda zorlama izi olmadığı tespit edildi,
  • Evde yalnızca 2 boş kovan bulundu,
  • Anne-babanın odanın ortasında, minik Samyeli'nin ise kanepede olduğu belirlendi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

BABANIN VE ÇOCUĞUN ELİNDE BARUT İZİ

Diyarbakır Kriminal'de incelenen el swaplarında Mehmet Kaya ve kızı Samyeli'nin ellerinde barut izine rastlandı. Bu bulgu, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte görülüyor.

"SİLAHI BEN VERDİM, SONRA KANALİZASYONA ATTIM"

Olaydan kısa süre sonra ailenin komşusu M.C., olayda kullanıldığı düşünülen silahla birlikte yakalandı. M.C., çıkarıldığı mahkemece "delil karartma" suçundan tutuklandı. Ancak ifadesi çok daha çarpıcıydı. M.C.'nin ifadesinde "Mehmet bana tehdit aldığını söylediği için ona silah temin ettim. Olay saatinde evlerindeydim. Eşiyle tartıştı, eşini öldürdü. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' dedi. Sonra da kendisi intihar etti. Ben de silahı alarak kanalizasyona attım" dediği öğrenildi.

BOMBA YASAK AŞK İDDİASI

Mehmet Kaya ile arkadaş olduklarını ifade eden M.C., olay saatinde Kaya ailesinin evinde olduğunu belirtti. Mehmet Kaya'nın başka bir kadınla ilişkisi olduğunu iddia eden M.C., Kaya ile eşi arasında bu nedenden dolayı tartışma çıktığını belirtti. Tartışmanın ardından ise Mehmet Kaya'nın önce eşi Berna Kaya'yı sonra da kızı Samyeli'yi öldürdüğünü öne sürdü.

TUTUKLU SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli M.C.'ye yardım ettiği belirlenen V.E. isimli şüphelide gözaltına alındı. V.E.'nin şüpheli ile irtibatının ve delillerin karartılması sürecinde rolü olduğu şüphesiyle tutuklandığı vurgulandı. Böylece ailenin ölümüyle ilgili tutuklu sayısı 2'ye çıktı.

Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba 'yasak aşk' iddiasıOlayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

"EVDEKİ PARA VE ALTINLAR KAYIP"

Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, olaydan sonra kendilerinin de intihardan şüphelendiklerini, ancak yaşanan gelişmelerden sonra kardeşinin ve ailesinin para için öldürüldüğünü düşündüklerini aktardı. Öte yandan A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz ise Kaya ailesinin yakınlarının olayın cinayet olabileceğini düşündüklerini ve evdeki para ile altınların da kayıp olduğu bilgisini aktardı.

AİLENİN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Ailenin avukatları Nurullah Öner ve Seher Acay da yaptıkları açıklamada, "Bu olayla ilgili birçok spekülatif haber de dolaşmakta, hem sosyal medyada hem de diğer kanallarda. Tutuklanan kişi sadece 'delil karartma' değil, 'öldürmek' suçundan da tutuklandı. Vatandaşlarımızdan ve medyadan yaşanan bu vahim olayla ilgili hem aile hem de hayatlarını kaybedenler için hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarızargana:

silahıo atan sen isen o zaman düğüm sende çözülüyor. Yasak aşk muhabbeti yalan g.tü kurtarma uydurma çabası

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Yalan

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bunu önce assınlar sonra ifadesine başvursunlar ancak böyle sonuca gidilir

yanıt13
yanıt0
Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Sistem yanlış. Buna başlayacaksın işkenceye bak nasıl anlatıyor gerçeği

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

vallah hiç inandırıcı gelmiyor nedense

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYalçın Orkun:

Bay NelsonFY platformu ve stratejisiyle çalışmak, verdiğim en iyi finansal karardı! Yatırımım birkaç hafta içinde 301.000 doların üzerine çıktı. Ciddi bir yatırımcıysanız, Telegram'da @Nildatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

ONUN BUNUN EVLADISIN.....

yanıt18
yanıt0
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
