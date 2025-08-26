Mantı nasıl yapılır? Mantı tarifi!

Mantı, Türk mutfağının en özel ve sevilen lezzetlerinden biridir. İnce açılan hamurun içine özenle hazırlanan kıymalı harç konup küçük parçalar halinde şekillendirilir. Yoğurt ve sarımsaklı sosla buluştuğunda sofraların vazgeçilmezi olur. Evde kendi mantınızı yapmak isterseniz mantı ile ilgili bütün detaylar, püf noktaları haberin devamında yer alıyor.

MALZEMELER

Hamur için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su (gerektikçe ekleyin)

İç harcı için:

250 gram kıyma (tercihen dana veya kuzu)

1 adet orta boy soğan (rendelenmiş veya çok ince doğranmış)

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı pul biber veya kimyon

Sos için:

2 su bardağı yoğurt

2-3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber veya kırmızı toz biber

HAZIRLANIŞI

Hamurun hazırlanması:

Unu geniş bir kaba eleyin. Ortasını havuz gibi açıp yumurtayı kırın, tuz ve ılık suyu ekleyin. İlk önce bir kaşıkla karıştırarak, ardından elinizle yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak ama sert olmayan bir hamur elde edin. Gerekirse biraz daha un veya su ekleyebilirsiniz. Hamuru streç filmle sarıp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

İç harcın hazırlanması:

Kıymayı derin bir kaba alın. Rendelenmiş soğanı, tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları ekleyip iyice karıştırın.

Hamurun açılması:

Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta incecik, yaklaşık 1-2 mm kalınlığında açın. Hamuru küçük kareler halinde kesin (yaklaşık 3x3 cm).

Mantının hazırlanması:

Her kare hamurun ortasına küçük bir miktar kıymalı harç koyun. Hamurun köşelerini ortaya doğru kapatarak üçgen veya bohça şekli verin. Kenarların iyice kapanmasına dikkat edin.

Pişirme:

Büyük bir tencerede suyu kaynatın, içine biraz tuz ekleyin. Mantıları kaynayan suya atın ve yaklaşık 8-10 dakika, mantılar suyun üstüne çıkana kadar pişirin.

Sosun hazırlanması:

Yoğurdu çırpın, içine ezilmiş sarımsağı ekleyin. Tereyağını küçük bir tavada eritin, içine pul biberi ekleyip hafifçe kavurun.

Servis:

Haşlanan mantıları süzgeçle çıkarıp servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. En son tereyağı ve pul biber sosunu gezdirin. İsterseniz üzerine kuru nane veya sumak serpebilirsiniz.

SERVİS ÖNERİSİ