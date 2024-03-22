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Turgut Altınok'tan iddia | Mansur Yavaş Londra'dan ev mi aldı? Turgut Altınok kendisiyle ilgili iddialara ne cevap verdi?

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, CNN Türk canlı yayınında mal varlığıyla ilgili tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, Turgut Altınok'tan iddia | Mansur Yavaş Londra'dan ev mi aldı? Turgut Altınok kendisiyle ilgili iddialara ne cevap verdi?

TURGUT ALTINOK 600 DAİRE İDDİASINA NE CEVAP VERDİ?

Antalya'da 600 dairesi olduğu iddialarını sert bir dille yalanlayan Altınok, "600 tane dairem varsa tapusunu çıkarsınlar. Hemen istifa edeceğim. Tapusunu çıkarmazsa namerttir" ifadelerine yer verdi.

MANSUR YAVAŞ LONDRA'DAN DAİRE Mİ ALDI?

Altınok, ''Belediye başkanı Londra'da aldığı evi kaç liraya aldığını açıklasın. Londra'daki evi, babadan kalan tüm arsaları satsak satın alamayız. Bunlara girmeyeceğim. Ahlaki bulmuyorum. Şuan oturduğu evin değeri 25 milyon TL. Ben senin evini çekip yayınlatmam ahlaki değil.'' açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Turgut Altınok Mansur Yavaş Ankara 3.Sayfa Gündem Politika Dünya Haberler

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