Manisa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Kasım Manisa'da az önce nerede deprem oldu? Manisa'da deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Manisa'da3 Kasım öğle saatlerindedepremle sarsıldı. Şiddetli sarsıntı kısa sürede çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi verilerine göre, ana sarsıntının ardından çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Balıkesir'de deprem mi oldu? 3 Kasım Manisa'da az önce nerede deprem oldu?

MANİSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Manisa ilinde son saatlerde bir sarsıntı kaydedildi. Bölgedeki resmi kaynaklardan alınan verilere göre, merkez üssü yaklaşık olarak Gördes ilçesine bağlı ve Manisa merkezden yaklaşık 29 km uzaklıkta bulunan bir noktada meydana geldiği bildirildi.

Sarsıntının ardından halkta bir bilinmezlik oluşmuş olsa da, "Manisa'da deprem mi oldu?" sorusunun cevabı evet, olduğu yönünde. İl merkezinde ve çevresinde hissedildi.

Bu gelişme, bölgedeki yerleşim için afet riskine dair hatırlatma niteliği taşıyor. Zira Manisa'nın bulunduğu bölge, Türkiye'nin deprem riski yüksek alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

MANİSADA NEREDE DEPREM OLDU?

Depremin merkez üssü olarak açıklanan nokta, Gördes ilçesi çevresi. Verilere göre "Gördes/Manisa merkezinden 29 km uzakta" ifadesi yer aldı.

Bölgesel detaylara bakıldığında:

İlçe: Gördes (Manisa)

Manisa merkezine yaklaşık 29 km mesafe

İlçe ve çevresinde vatandaşlar tarafından hissedildi

Bu tür bilgiler, yerel halk açısından "nerede oldu" sorusunun yanıtı niteliğinde. Yalnız hâlihazırda kurumların resmi büyüklük ve derinlik açıklaması henüz tamamıyla netleşmiş değil; ancak gelen ilk söylentiler "yaklaşık 4,7" büyüklüğünde olduğuna işaret ediyor.

MANİSADA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Elimize ulaşan ön bilgilere göre, deprem yaklaşık 4,7 büyüklüğünde gerçekleşmiş olabilir. Bu büyüklük, orta şiddetli bir sarsıntı anlamına geliyor ve hissedilebilir düzeyde. Resmî kurumlar henüz bu büyüklüğü kesin olarak teyit etmiş değil; bu nedenle "yaklaşık" ifadesiyle belirtiliyor.

Ayrıca, bölgeden gelen diğer yakın depremler de şu şekilde:

13 Temmuz 2025 tarihinde Kırkağaç/İlyaslar'da 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı olmuş.

11 Ocak 2025'te Salihli'de 3,0 büyüklüğünde deprem kaydedilmiş.

Bunlar dikkate alındığında, yaklaşık 4,7 büyüklüğündeki bu son sarsıntı, bölgede görece daha belirgin bir hareketlilik olarak öne çıkıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (kısaca Kandilli) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi kurumlar, Türkiye çapında ve özellikle Manisa bölgesinde oluşan sismik hareketleri "son depremler listesi" adı altında yayımlıyor.

Bu listelerde şu bilgiler yer alıyor: merkez üssü, büyüklük, derinlik, tarih ve saat gibi parametreler. Deprem sonrası halkın "Kandilli son depremler listesi nedir?" sorusuna bu şekilde yanıt bulunabiliyor.

Yukarıdaki tabloda son hareket bakımından 4,7'ye yakın ölçüm bildirilmişse de resmi listede şu anda bu büyüklük verilmiş durumda değil; resmi veriler yayımlandığında güncelleme yapılması önerilir.