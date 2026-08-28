Manifest'in kurucusu adliyede! Evinden altın, döviz ve senet çıktı
Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Akış'ın evindeki aramada altın, TL ve döviz cinsi para ile 10 milyon lira değerinde senet bulundu.
- Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
- Akış hakkında 'müstehcenlik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma yürütülüyor.
- Akış'ın evinde yapılan aramada altın, TL ve döviz cinsi para ile 10 milyon lira değerinde senet bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ÜÇ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tolga Akış dün gözaltına alındı.
Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
EVİNDEN ÇIKANLAR
Gözaltı işlemleri gerçekleştirilirken Akış'ın evinde arama da yapıldı. Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada altın, TL ve döviz cinsi para ile 10 milyon lira değerinde senet bulundu.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Gözaltına alınmasının ardından emniyete götürülen Akış'ın buradaki işlemleri tamamlandı. Tolga Akış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SAVCILIKTA İFADESİ ALINACAK
Akış'ın adliyedeki işlemleri kapsamında savcılık tarafından ifadesinin alınması bekleniyor. Soruşturmada bundan sonraki adli sürecin savcılık işlemlerinin ardından netleşmesi bekleniyor.