Malkara okullar tatil mi? VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ! 10 Ocak Malkara okul var mı, yok mu?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Tekirdağ Malkara'da okulların durumu merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler tarafından okulların tatil olma olasılığı araştırılıyor. Arama motorlarında 10 Ocak günü Malkara'da okul olacak mı sorgulatılıyor. Peki, Malkara okullar tatil mi? 10 Ocak Malkara okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

MALKARA OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra, bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildi. Açıklamada şöyle denildi: "Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."