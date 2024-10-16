Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler...

16 Ekim tarihinde Malatya'da meydana gelen depremin ardından gelişmeler hızla takip ediliyor. Depremin büyüklüğünün 5.3 olarak ölçüldüğü ve merkez üssünün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olduğu bildirildi. Sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. AFAD ve yetkililer, depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı?. Peki, Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler...

MALATYA DEPREMİNDE YARALANAN VAR MI?

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen büyük bir deprem Deprem birçok ilden hissedildi. Afad'dan yapılan açıklamada depremin büyüklünün 5.9 olduğu belirtildi.

MALATYA DEPREM RAPORU

AFAD tarafından Malatya deprem raporu yayınlandı. Merkez üssü Kale ilçesi olan depremin raporu şu şekilde;