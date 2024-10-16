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Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler...

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16 Ekim tarihinde Malatya'da meydana gelen depremin son gelişmeleri ve yaralı durumu hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Depremde yaralanan olup olmadığı konusu önemli bir merak konusu. Detaylar ve güncel gelişmeler takip ediliyor.

16 Ekim tarihinde Malatya'da meydana gelen depremin ardından gelişmeler hızla takip ediliyor. Depremin büyüklüğünün 5.3 olarak ölçüldüğü ve merkez üssünün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olduğu bildirildi. Sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. AFAD ve yetkililer, depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı?. Peki, Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler...

MALATYA DEPREMİNDE YARALANAN VAR MI?

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen büyük bir deprem Deprem birçok ilden hissedildi. Afad'dan yapılan açıklamada depremin büyüklünün 5.9 olduğu belirtildi.

MALATYA DEPREM RAPORU

AFAD tarafından Malatya deprem raporu yayınlandı. Merkez üssü Kale ilçesi olan depremin raporu şu şekilde;

Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler...

Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler...
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Malatya Kale Deprem AFAD

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi

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