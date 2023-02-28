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Malatya depreminde kaç kişi oldu? Dün Malatya depreminde kaç kişi öldü?

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Malatya depreminde kaç kişi oldu? Dün Malatya depreminde kaç kişi öldü?

Malatya'da 27 Şubat'ta 5,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Bu depremin ardından yaşanan can kaybı sayısı arttı. Malatya depreminde kaç kişinin öldüğünü merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Malatya depreminde kaç kişi oldu? Dün yaşanan Malatya depreminde kaç kişi öldü?

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Peki, Malatya depreminde kaç kişi oldu? Dün yaşanan Malatya depreminde kaç kişi öldü? İşte detaylar haberimizde...

MALATYA DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Arama kurtarma çalışmalarının bir bölge dışında tamamlandığı kentte Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kaldığı değerlendirilen Bedih Kış'ın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ancak ekipler eşya almak için hasarlı binaya giren 29 yaşındaki genç kadının cansız bedenine ulaştı. Böylece Malatya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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