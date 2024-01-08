Malatya deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. Arama motorlarında Malatya'da hissedilen depremin büyüklüğü sorgulatılıyor. Malatya'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi merak konusu oldu. Peki, Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.