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Malatya deprem anı VİDOESU! 5.9 Malatya deprem görüntüleri 16 Ekim Çarşamba!

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6 Şubat 2023'te deprem felaketini yaşayan şehirlerimizden biri olan Malatya bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İŞte, Malatya deprem anı VİDOESU! Malatya deprem görüntüleri 16 Ekim Çarşamba!

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan spiker zor anlar yaşadı. Sarsıntının uzun sürmesi üzerine rejiye seslenen sunucu "Arkadaşlar jenerik mi girsek?" dedi. Başka bir sunucu ise deprem anında masanın altına girmeye çalıştı. Malatya deprem anı VİDOESU!

MALATYA DEPREM ANI VİDOESU YAYINLANDI

Birçok ilde hissedilen depreme Malatya'da yayın hayatını sürdüren Er TV canlı yayınında yakalanan sunucu zor anlar yaşadı. Sarsıntının uzun sürmesi üzerine rejiye seslenen sunucu "Arkadaşlar jenerik mi girsek?" dedi.

Malatya'da yayın yapan Malatya Vuslat TV sunucusu da depreme canlı yayında yakalandı. Diğer sunucunun aksine daha fazla panik yaşadığı gözlenen Vuslat TV sunucusunun deprem anında masanın altına girmeye çalıştığı görüldü.

Malatya deprem anı VİDOESU! 5.9 Malatya deprem görüntüleri 16 Ekim Çarşamba!
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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