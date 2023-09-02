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Malatya'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Otomobil Haberleri

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

N.K. (45) idaresindeki 23 DF 938 otomobil, Kayseri- Malatya kara yolu Aşağıulupınar mevkisinde şarampole devrildi.

Şoför ve araçta bulunan N.D.Y. (17) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Otomobil

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