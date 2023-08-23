Malatya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 6 yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile pikap çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki 44 AAE 802 plaka otomobil, Alacakapı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde H.P. idaresindeki 44 FF 719 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü A.K. ile araçta bulunan T.K, Y.E.K, Y.K.K, Y.K. ve A.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Otomobil