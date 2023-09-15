Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu YİMPAŞ kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. K. idaresindeki 06 DIJ 67 plakalı otomobil ile M. Ö. T. yönetimindeki 44 AAY 860 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan M.Ö.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil