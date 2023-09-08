Malatya'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan kavşağında meydana gelen trafik kazasında, H.Ö. ve A.K. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.K'nin durumu ciddiyetini koruyor.