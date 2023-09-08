Malatya'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan kavşağında meydana gelen trafik kazasında, H.Ö. ve A.K. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.K'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.Ö. (53) yönetimndeki 44 EM 883 plakalı otomobil ile A.K. (55) yönetimindeki 44 HE 140 plakalı otomobil, Malatya- Sivas kara yolu Yazıhan kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan H.Ö, A.K. ve D.K (52), 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtili.
Kaynak: AA / Otomobil