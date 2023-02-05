Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Malatya'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Malatya'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Malatya'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Malatya'da okullar tatil edildi mi? Son durum ne?

Malatya'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Malatya'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Malatya'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Peki, Malatya'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Malatya'da okullar tatil edildi mi? Son durum ne?

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da okulların tatil edildiğine dair valilik tarafından henüz bir açıklama gerçekleştirilmemesi sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü okullar eğitime kaldığı yerden devam edecek. Fakat yapılabilecek açıklamalar dahilinde okulların tatil olması söz konusu olabilir. Bu nedenle gözler valiliğe çevrilmiş durumda. Yaşanan sıcak gelişmeleri Haberler.com üzerinden takip edebilirsiniz.